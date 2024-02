Il 19enne, in tribuna per vedere i nuovi compagni, è stato accolto con grande affetto dai tifosi. E’ rimasto colpito dalla ’Bulgarelli’. Selfie, sorrisi, video alla curva: la prima di Castro

Aspettando di scendere in campo e di iniziare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni, Santiago Castro dà spettacolo sugli spalti. il nuovo attaccante del Bologna si siede in tribuna a pochi minuti dal calcio d’inizio, accompagnato da tre amici che lo hanno seguito sotto le Due Torri per facilitarne l’ambientamento nei primi giorni della sua nuova avventura. Accontentate le richieste di selfie, il 19enne arrivato dal Velez immortala curva e pubblico con video e fotografie: Castro subito stregato dal Dall’Ara e soprattutto dai cori.

Applaude, gesticola, va a ritmo, specialmente quando riconosce nel coro "Bologna, la mia vita te la dedico", un chiaro ritmo albiceleste. Scatta in piedi al gol di Fabbian, esulta, applaude. Carattere caldo, il tifo è da fuoriclasse. Il Bologna ora lo aspetta in campo.

Ieri, il più costoso acquisto di gennaio dell’era Saputo, con i suoi 12 milioni cash di costo cartellino (Barrow costò 13 più bonus, ma arrivò in prestito con obbligo di riscatto dopo un anno e mezzo), si è presentato in mattinata per svolgere test atletici. Li proseguirà in giornata, perché staff medico e tecnico vogliono capire la sua condizione dopo il preolimpico e dieci giorni di pausa, per studiare il suo piano di ingresso in gruppo.

Marcello Giordano