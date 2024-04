Il bel gesto della curva: al Dall’Ara nessun festeggiamento come segno di rispetto per le vittime della centrale elettrica e un minuto di silenzio aggiuntivo. Suviana, la Bulgarelli rinvia la coreografia: "Uniti nel dolore»

Ad oggi, per la sfida di domani notte col Monza, c’è un Dall’Ara da 27mila presenze (solo quattrocento fin qui i biglietti venduti ai tifosi brianzoli). E c’è una curva rossoblù che, in segno di rispetto per le vittime della centrale elettrica di Suviana, ha deciso di far slittare la prevista coreografia: niente festeggiamenti iniziali in curva, nonché l’invito a ‘raddoppiare’ il minuto di silenzio che la Figc ha deciso di far osservare su tutti i campi. Alle vittime di Suviana ieri ha dedicato un pensiero anche Thiago Motta. Ma la loro voce l’hanno fatta sentire i gruppi della curva Bulgarelli con un comunicato: "Era arrivato il momento di fare festa con la tanto attesa coreografia, ma dopo il tragico incidente sul lavoro di Suviana riteniamo opportuno unirci al dolore delle famiglie colpite da questa tragedia. Il tutto sarà rimandato alla prima occasione che riterremo adeguata (per giorno e orario). Dopo il minuto commemorativo ufficiale, la curva invita tutto lo stadio a partecipare ad un ulteriore minuto di silenzio in segno di lutto".

Intanto, a dieci giorni dalla partita, il Bfc fa sapere che sono 1.600 i biglietti venduti nel settore ospiti dell’Olimpico per il Roma-Bologna del 22 aprile.

m. v.