Il big match del 22 aprile. Verso i 3.000 all’Olimpico. Pullman pieni

Obiettivo tremila tifosi rossoblù all’Olimpico. Poiché si parte da una base di oltre 2 mila, da qui a lunedì tocca fare un ultimo sforzo. Anche trovando in extremis un posto in macchina, che al momento appare più facile che reperire un passaggio in pullman: quelli organizzati dai club rossoblù di città e provincia hanno alzato da giorni il cartello di ‘sold out’. La febbre per Roma-Bologna è contagiosa, nonostante le cosiddette esigenze di calendario abbiano collocato la sfida alle 18,30 di un giorno lavorativo: non proprio il massimo per chi deve scegliere tra lavorare o prendersi un giorno di ferie per seguire l’amato bene rossoblù. Sui social da giorni è partito il tam tam tra i tifosi, con indirizzi e recapiti telefonici di chi potrebbe ancora avere qualche posto sui pullman (quasi impossibile), con la speranza che la forte richiesta possa spingere qualcuno ad allestire altri pullman.

Dati ufficiali la Roma, che giovedì ha tutti gli occhi puntati sulla sfida di ritorno di Europa League col Milan all’Olimpico, non ne ha forniti: ma sarebbero già ampiamente oltre quota 2 mila i biglietti del settore ospiti dell’Olimpico finiti nella mani dei bolognesi. La capienza di quello spicchio di stadio è abbondantemente oltre i 5 mila posti, ma pensare di riempirlo è impensabile vista la collocazione della partita. "Dobbiamo essere in tanti per dare un segnale di vicinanza alla squadra", è il messaggio che da settimane veicola la curva. Anche lei, nel dubbio, presente in forze.

m. v.