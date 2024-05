Il Bologna è in Champions League, il sogno diventa realtà 60 anni dopo

Bologna, 12 maggio 2024 - Il Bologna è in Champions League. Buttate le calcolatrici, stracciate i calendari: il Bologna è in Champions. La sconfitta della Roma a Bergamo vale il biglietto in business class: i rossoblù volano nell'Europa più nobile. A sessant'anni dall'ultima volta.

Un capolavoro incredibile al termine di una stagione incredibile. Incredibile e impensabile: già perché all'alba della stagione, in pieno agosto, nessuno si sarebbe immaginato che il Bologna, svuotato del carisma dei suoi giocatori più importanti (da Arnatuovic a Medel, da Soriano a Schouten) e riempito di tante giovani scommesse, potesse ritrovarsi al dodici di maggio terzo in classifica a pari merito con la Juventus.

Terzo e in Champions. Un capolavoro: pardon, il capolavoro, firmato da Joey Saputo che in dieci anni ha investito qualcosa come 300 milioni. Il resto è un'orchestra perfetta, con Fenucci, Sartori e Di Vaio che hanno creduto in questa rivoluzione. Non che sia stato semplice, anzi è stato molto doloroso soprattutto perché il cambiamento è nato dall'addio con Sinisa Mihajlovic, anche se l'impronta del serbo su questa squadra è sempre stata riconosciuta da tutti. Thiago Motta è stata l'Intuizione: il resto è storia. Questo Bologna sarà ricordato a lungo. Ma per troppo tempo questa società e questo popolo hanno vissuto di ricordi: ora c'è da vivere un presente meraviglioso.

La Champions 60 anni dopo

Da sessant’anni il Bologna non partecipava a una competizione che allora si chiamava Coppa dei Campioni e aveva un format assai diverso ma quasi lo stesso numero di partecipanti: 31 allora, 32 oggi. La Champions dopo 60 anni porterà certamente al Bologna in dote 8 partite, quelle della prima fase: già un bel successo considerato che sessant’anni fa l’avversario fu solo uno, l’Anderlecht, che a Barcellona mandò a casa i rossoblù per una monetina.