Il campo: Odgaard torna a disposizione

Nuove indiscrezioni di mercato rimbalzano tra Portogallo e Germania, sponda Bologna. Detto che in casa rossoblù si attende di conoscere le volontà di Thiago, appetito da tutte le big d’Italia e anche in Europa, per dare il là al mercato, è comunque un dato di fatto che la corsia sinistra di difesa sia punto da sistemare. Lykogiannis è in scadenza, Kristiansen in prestito con riscatto (a 15 milioni) dal Leicester e a prescindere dalla Champions i rossoblù potrebbero voler trattare uno sconto.

E allora, dopo aver sondato il terreno per Zortea (in prestito al Frosinone dall’Atalanta), per Tiknizyan della Lokomotiv Mosca (24, 9 gol e 6 assist in stagione) e Robin Gosens (29 anni, ex Atalanta e Inter), quest’ultimo frenato dai 3 milioni di euro d’ingaggio, spunta la pista che porta a David Jurasek (23).

Il nazionale ceco è in forza al Benfica in prestito con diritto di riscatto: il Benfica è uno dei club che ha messo nel mirino Kajo Jorge, attaccante la Juventus vorrebbe mettere nel pacchetto delle contropartite per arrivare a Calafiori. Anche se il Bologna, e non da oggi, è più interessato (soprattutto Thiago) a Iling-Junior. Jurasek è di proprietà dell’Hoffenheim, club dal quale ormai due anni fa Sartori ha prelevato Posch. Sondaggi in corso, aspettando di capire se Thiago rimarrà o meno.

Intanto torna in gruppo, abile e arruolato per Torino, Jens Odgaard (nella foto), in cerca di spazio e gol per il riscatto dal prestito, dopo essere arrivato dall’Az Alkmaar a titolo gratuito (e diritto di riscatto a 4 milioni) a gennaio. Forze fresche per la volata Champions per Thiago Motta che punta a completare l’opera prima di sciogliere i nodi relativi al suo futuro, dal quale dipenderà anche il futuro tecnico del Bologna.

Marcello Giordano