Il centrocampista. Freuler: "I tifosi ci danno la carica»

"E’ un momento magico, ci siamo regalati il Natale più bello possibile battendo Roma, Inter e Atalanta: ora testa bassa e sotto con l’Udinese". Vietato fermarsi. E vietato sottovalutare l’Udinese e pensare che il successo sia automatico. Parola di Remo Freuler: "Va bene l’entusiasmo, ma questo è il momento di tenere i piedi per terra. Fuori casa abbiamo vinto una sola partita e l’Udinese è una squadra difficile da affrontare, un’avversaria forte, anche se quest’anno sta affrontando un’annata più difficile del solito. Non si può parlare d’Europa perché se non vinciamo a Udine siamo di nuovo sotto pressione, se vogliamo andare avanti su questa strada dobbiamo tenere la testa bassa, studiare bene i punti deboli dei bianconeri e attaccarli".

Dell’Europa non si parla, si conquista, contando sull’entusiasmo della gente. Saranno più di 3mila i tifosi al seguito: "Ci danno tantissima energia vederli in tanti al Dall’Ara e in giro per l’Italia ci dice che c’è soddisfazione e che stiamo giocando bene".