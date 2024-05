Il club ha previsto Coreografie e giochi di luce. Lunedì dopo il novantesimo, l’anticipo della festa

Il primo atto della festa andrà in scena al triplice fischio di Bologna-Juventus: "Al termine della gara di lunedì al Dall’Ara – fa sapere il Bologna – si terranno una serie di coreografie e speciali giochi di luce: per consentire alla squadra di salutare a tutto il pubblico presente con un lungo omaggio sotto ogni settore, si raccomanda agli spettatori di non lasciare il posto e non tentare in alcun modo di accedere al recinto di gioco". Festa Champions, con parata, andrà in scena mercoledì quando i rossoblù partiranno con pullman scoperto alle 19,30 dalla Curva Bulgarelli. In corso contatti con Prefettura e Questura per definire il percorso.

Probabile che il percorso preveda solo via Andrea Costa e l’ingresso da Porta Sant’Isaia o San Felice, per raggiungere Piazza Maggiore, che sarà il centro dei festeggiamenti. Martedì sarà giorno di grigliata a Casteldebole con 400 gli invitati.