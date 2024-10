Il commento. Squadra seria, servono però nuove conferme

Marchini

Liverpool ha confermato che questo Bologna è una squadra, prima di tutto, seria. Liverpool, però, è anche una pericolosa distrazione. Là, in mezzo ai pensieri, la sagoma di Anfield può oscurare il resto. Con tutte le conseguenze del caso. Dal man of the match di Anfield, Salah, a Dennis Man, gioiellino romeno del Parma che domenica arriva al Dall’Ara in una partita dannatamente pesante nell’economia del campionato. Perché il Bologna non può perdere terreno da chi lo precede in una corsa alle coppe destinata a coinvolgere quest’anno una decina di squadre. Si prevede una classifica strettissima, quasi da numeri decimali, dove ogni punto peserà tantissimo. I tre che Vincenzo Italiano cerca contro i ducali hanno però un’importanza specifica ancora più forte (lo dimostra l’esclusione di Castro in Champions). Da una parte, farebbero decollare definitivamente il suo nuovo Bologna, nato venti giorni fa con la rimonta di Como, cavalcando così l’onda emotiva di Liverpool: la benzina dei risultati sul fuoco delle certezze, mai così calde dopo la rivoluzione estiva. Dall’altra, c’è l’effetto sosta: arrivarci con una vittoria distenderebbe ancor di più il clima di Casteldebole, quelle famose facce che lo stesso Italiano si augurava di vedere più serene dopo il click di Monza. Un successo contro il Parma scrollerebbe definitivamente di dosso a questi ragazzi il paragone con il Bologna che è stato, ma che non potrà essere più. Ma può diventare un altro grande Bologna. Il Liverpool l’ha detto, il Parma deve confermarlo.