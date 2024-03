Il ct danese esalta il tecnico italo-brasiliano. "Com’è cresciuto. Kristiansen grazie a Thiago»

Anche in Danimarca sanno che Thiago Motta, oltre a produrre punti Champions per il suo Bologna, crea valore nei calciatori che allena. L’assist a Thiago arriva direttamente dal ct della nazionale danese, Kasper Hjulmand, che nell’elogiare la crescita di Victor Kristiansen ha parlato in termini molto positivi del lavoro del tecnico italobrasiliano. "Victor è cresciuto all’interno di una squadra, il Bologna, in continuo miglioramento – l’omaggio a Thiago del ct danese –. E’ interessante vedere il Bologna giocare e Victor è cresciuto tanto nel gioco con la palla proprio perché il Bologna pratica tanto quel tipo di possesso palla".

A ruota si è espresso anche il diretto interessato.

"Ho dovuto affrontare un campionato e una cultura diversi – ha detto Kristiansen – e quindi ho dovuto sviluppare parametri di gioco diversi rispetto a quelli a cui ero abituato durante i miei mesi in Inghilterra. L’esperienza di Bologna è un pezzo del mio percorso: ogni giorno assorbo qualcosa di nuovo e cresco".

Se il percorso a luglio lo porterà ancora ad essere un calciatore del Bologna nel ritiro di Valles (la scorsa estate il terzino danese fu ingaggiato alle ultime curve del mercato) è una storia ancora tutta da scrivere.

Per riscattare Kristiansen il Bologna, secondo l’accordo stipulato la scorsa estate, a giugno dovrebbe versare 14 milioni nelle casse del Leicester: decisamente tanti. Il punto è che se Enzo Maresca riuscirà a riportare il Leicester, che la scorsa estate è retrocesso in Championship, in Premier League Kristiansen si troverebbe di nuovo nella scomoda situazione di dover fare i conti con un tecnico che attua la difesa a tre, prospettandogli un impiego non gradito.

Da qui a fine stagione il quadro sarà più chiaro. Intanto i nazionali rossoblù proseguono i loro impegni. Lucumi ha fatto il titolare nella Colombia che a Londra ha battuto in amichevole per 1-0 la Spagna. Ritagli finali di partita per Castro con l’Under 23 dell’Argentina vittoriosa per 4-2 sul Messico, per Ferguson naufragato insieme con la Scozia in casa dell’Olanda (0-4) e per El Azzouzi in Marocco-Angola 1-0.

