Il danese sulle orme del Codino che iniziò così la sua avventura rossoblù. Odgaard, due partite due perle. Anche Baggio cominciò così

Debutto e gol. Seconda presenza e di nuovo gol. Si spera che Jens Odgaard (nella foto) non sia un tipo impressionabile, ma l’ultimo calciatore del Bologna ad aver segnato almeno un gol in ciascuna delle prime due apparizioni in serie A con la maglia rossoblù è stato Roberto Baggio nella stagione 1997-98.

Odgaard doveva ancora venire alla luce quando il Divin Codino il 31 agosto 1997 debuttava in rossoblù in un Atalanta-Bologna 4-2, prima giornata di campionato, in cui il fantasista di Caldogno realizzò un gol su rigore.

Alla seconda giornata, il 13 settembre al Dall’Ara, nel 2-4 con l’Inter Baggio realizzò addirittura una doppietta: primo gol su azione e secondo di nuovo dal dischetto. Poiché trattavasi di fenomeno vero il numero dieci rossoblù tra la prima e la seconda di campionato trovò modo di andare a referto anche il 3 settembre in Coppa Italia, nella sfida di andata con il Ravenna, al ’Benelli’: nel 5-0 a favore dei rossoblù Baggio segnò un gol.

Odgaard ha le spalle larghe e nessuno potrebbe mai sognarsi di chiedergli di continuare a segnare con questo ritmo (oltretutto da subentrante). Però chieda al suo ex compagno di squadra all’Az, Karlsson, perché in rossoblù ha scelto la maglia numero 10.

"Perché era il numero di maglia di Baggio", gli risponderebbe Jesper. E pazienza se oggi il 10 del Bologna resta a guardare.

m. v.