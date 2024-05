Il difensore ha realizzato due reti: "Il gol l’ho cercato tutto il campionato poi questa sera è andata così». Il portiere: "Mi sono divertito tanto, ora abbiamo chiuso un cerchio». Calafiori: "Annata memorabile». Skorupski: "Tutti decisivi»

La rimonta subita dalla Juventus riesce comunque a lasciare un leggero retrogusto senso di amaro in bocca ai rossoblù. E questo, più di ogni altra cosa, racconta l’ambizione e la capacità di non accontentarsi mai del gruppo, che è stata l’arma segreta per andare oltre ogni limite immaginabile. "Peccato per non aver vinto stasera", attacca Riccardo Calafiori. Ma ovviamente la mancata vittoria non può annacquare il vino d’annata prodotto nel corso della stagione e non toglie nulla: "E’ stata una stagione memorabile. Per me e per tutti. Non possiamo rimpiangere per nulla". E ci mancherebbe. Altro che rimpianti. E’ l’anno della Champions. E per Riccardo Calafiori è l’anno dell’esplosione e della consacrazione. E’ diventato uno dei migliori centrali in circolazione, lui arrivato come laterale di difesa. E contro la Juventus, lui la ciliegina sulla torta la mette. Anzi due. Non aveva mai segnato: ci mette una doppietta. E ci mette soprattutto il ringraziamento: "L’ho ripetuto continuamente e lo ribadisco ancora una volta: devo solo ringraziare Thiago. Il gol l’ho cercato tutta la stagione, poi è andata così questa sera e va bene". E’ tempo di festa e nel corso dell’intervista irrompe la fidanzata per un bacio. I rimpianti sono tutti per la Roma che lo ha perso e per De Rossi che ha detto che l’addio suo e di Frattesi non gli è mai andato giù. Calfiori crede nel karma: "Evidentemente doveva andare così. Non so se sia un rimpianto per la Roma, ma evidentemente questo doveva essere il mio percorso. Di certo De Rossi lo porterò sempre nel cuore e non ce l’ho con nessuno". Neppure con la sorte e con gli infortuni che hanno rischiato di fargli chiudere la carriera prima ancora di iniziarla: "Devo solo dire grazie, qui a Bologna dal primo giorno sono stato accolto benissimo, in primis da capitan De Silvestri che mi diede subito un abbraccio". Calafiori ha ripagato. E’ arrivato che valeva 4,5 milioni, ora ne vale 30 e lo vorrebbero tutti, in primis quella Juventus a cui non ha fatto sconti con una doppietta. "Il futuro? Non lo so, davvero non lo so ancora".

Il Bologna è pronto ad adeguargli il contratto, ma se lui dovesse chiedere la cessione si potrebbero aprire altri discorsi. Da fare non ora però, perché questo è il tempo di festeggiare: "Mercoledì sera, sul pullman scoperto, con la città". A bordocampo c’è tempo anche per l’emozione di Lukasz Skorupski: "Quest’anno mi sono divertito tanto: con De Silvestri e Orsolini abbiamo chiuso un cerchio dopo stagioni di difficoltà. Il mister ha sfruttato al massimo la squadra, tutti siamo stati determinanti per il raggiungimento dell’obiettivo. Motta è un grandissimo allenatore e spero rimanga con noi". La speranza dei rossoblù è quella della città intera e della dirigenza.

Marcello Giordano