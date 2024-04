Il difensore incorona lo scozzese: "Vogliamo continuare sulla strada Champions per lui e per i nostri straordinari tifosi». Calafiori: "Capitan Lewis, vinciamo per te»

E’ il volto emergente italiano in difesa, che con il Bologna corre verso la Champions League e verso l’Europeo con l’Italia. E’ stata pure la mossa a sorpresa riservata da Thiago Motta a De Rossi per incartare la Roma: mossa vincente, perché Riccardo Calafiori, impiegato per la prima volta da esterno sinistro di difesa, con un cross ha fornito a El Azzouzi l’assist utile per sbloccare la partita.

Ma il diretto interessato preferisce lasciare tutti i meriti al compagno: "Ma no dai, il 90 per cento del lavoro lo ha fatto Oussama. Avete visto che gol bellissimo che ha fatto? Bellissimo e importantissimo per portarci davanti", racconta ai microfoni di Bfc tv. Era arrivato in estate per 4,5 milioni dal Basilea più il 40 per cento sulla futura rivendita, come esterno sinistro di difesa che potesse studiare da centrale di difesa.

Thiago l’ha sdoganato nel mezzo e lì si è preso il Bologna, la nazionale Under 21 e l’interesse di Spalletti, che medita di chiamarlo all’Europeo e sarebbe incredibile il contrario. Rappresenta pure il rimpianto della Roma, che l’ha lasciato andare per 2,5 milioni. Da ex ha lasciato il segno e si è preso pure qualche fischio al momento del cambio, segnale probabilmente di quei rimpianti. Ma è un dettaglio che pare non ferirlo: "Mentalmente mi sono preparato, perché tornare per la prima volta da avversario all’Olimpico avrebbe potuto incidere negativamente a livello emotivo. Avrei potuto soffrire l’appuntamento, invece, a parte i primi minuti, me la sono goduta".

E si gode un ruolo da protagonista in un Bologna che vola verso la Champions grazie alla vittoria dell’Olimpico: "E’ una vittoria importantissima".

E un bel segnale è arrivato anche da El Azzouzi: "Quando diciamo che tutti lavoriamo per farci trovare pronti e ci sentiamo importanti non è una frase fatta e lui l’ha dimostrato, è stato lo specchio di come lavoriamo e della nostra mentalità. Era la prima senza Ferguson, che per noi è fondamentale: la dedica è per lui". Per lui e per i tifosi: "Sono fantastici, quella con la nostra gente è simbiosi vera. Vederli e sentirli in 3 mila a Roma e vedere la gente che non aveva potuto seguirci a Casteldebole a notte fonda è stato spettacolare".

Lo spettacolo continuerà domenica con l’Udinese e Calafiori medita il riscatto: "Non abbiamo mai sottovalutato nessuno e a maggior ragione l’Udinese, che all’andata ce ne ha fatti tre. Non è un bel ricordo e vogliamo rifarci. Soprattutto non vogliamo mollare. Sarà una partita diversa da quella di lunedì, l’Udinese ci aspetterà per ripartire e non dovremo sbagliare nulla, perché vogliamo continuare sulla strada tracciata". Verso la Champions.

Marcello Giordano