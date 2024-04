Tutto esaurito, esodo e coreografie. La città spinge i ragazzi di Thiago

La simbiosi continua. Il Bologna dà spettacolo, vince, convince riscrive nuovi record: sul campo e sugli spalti.

La fame di grandi traguardi che dimostra la squadra sul campo è la stessa di grande calcio della sua gente, in un circolo che si autoalimenta.

Dopo l’esodo dei tremila bolognesi all’Olimpico di Roma, lunedì sera, il tifo rossoblù prepara un Dall’Ara infuocato per accogliere quell’Udinese che all’andata rifilò tre reti ai ragazzi allenati da Thiago Motta in uno dei rari inciampi stagionali.

Anche perché il confronto con l’Udinese (sconfitta ieri dalla Roma, a tempo praticamente scaduto, da un colpo di testa di Cristante, 1-2) può diventare un altro passo avanti decisivo verso la Champions.

Tagliato il traguardo dei 26mila presenti sugli spalti per domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) e se si tolgono i 2500 posti riservati al settore ospiti dal dato di 30mila che rappresenta la capienza globale del Dall’Ara, ecco che restano circa 1500 biglietti disponibili per i bolognesi, in vista dell’appuntamento.

Esaurite le curve Bulgarelli e San Luca, Kids Stand e Distinti: restano tagliandi solo in Tribuna Numerata e Poltrone Gold, oltre che nel settore ospiti.

Si preannuncia un Dall’Ara caldo e colorato. Perché l’intenzione dei gruppi della Bulgarelli è quella di recuperare con l’Udinese la coreografia preparata e poi messa in stand by con il Monza, in segno di rispetto per la tragedia accaduta alla centrale idroelettrica del bacino di Suviana.

Dipenderà dal tempo: il tifo è pronto a mobilitarsi fin dalle prime ore della domenica mattina per prepararla, con cartoncini da distribuire su tutta la Curva Bulgarelli per colorare e disegnare il settore e caricare ulteriormente la squadra verso il traguardo con la storia.

In caso di vento o pioggia, però, potrebbe essere rinviata, perché il tutto rischierebbe di saltare. I gruppi ci proveranno. La spinta della città è comunque garantita. E lo sarà anche venerdì 3 maggio a Torino: biglietti per il settore ospiti granata già bruciati e 1500 bolognesi già garantiti al seguito della squadra.

Ma c’è da attendersi una presenza molto più massiccia dei bolognesi venerdì sera, data la possibilità di acquistare tagliandi anche negli altri settori e non ci sarebbe da stupirsi se anche all’Olimpico di Torino si toccassero almeno 3mila presenti.

Potrebbero bastare un paio di vittorie al Bologna per tagliare il traguardo Champions, aspettando di capire i risultati di Roma e Atalanta nelle prossime due giornate e Bologna è impaziente.

Udinese e Torino potrebbero rappresentare gli appuntamenti con la storia: la piazza si mobilita, spinge e soffia entusiasmo nelle vele della nave governata da Thiago Motta, che vede il traguardo sempre più vicino. Sarà pienone con l’Udinese e sarà esodo a Torino.