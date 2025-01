Il difensore svedese: "Abbiamo preparato bene questa partita e ci siamo fatti trovare pronti». Holm: "Felice per il mio primo gol. Ci toglieremo altre soddisfazioni»

Eroe a San Siro. E non solo per una notte. Solo un mese e mezzo si interrogava sul suo futuro: acquistato in estate per 7,5 milioni dallo Spezia, dopo una stagione all’Atalanta e al mancato riscatto da parte dei nerazzurri, aveva iniziato la stagione con un infortunio al ginocchio e uno alla caviglia. Era arrivato a fine novembre avendo giocato una sola partita da titolare e con solo 6 presenze nelle prime 14 giornate. Era un punto interrogativo. Emil Holm ha risposto. E a San Siro, qualora ce ne fossero ancora, ha fugato gli ultimi dubbi. Suo il gol del 2-2, con una staffilata di destro che ha baciato il palo e si è infilata alle spalle di Sommer, a prescindere dal tocco di Bastoni. "Sono orgoglioso di questa squadra e di aver segnato il mio primo gol in rossoblù", scolpisce lo svedese dopo il triplice fischio. Orgoglioso di non aver mollato e di essersi preso il Bologna, dopo essersi sacrificato anche a sinistra nel recente passato, dote che potrebbe diventare centrale anche nelle strategie relative al mercato in corso: ora è Posch a interrogarsi sul futuro. Il presente è dello svedese. E del Bologna. "Sono e siamo contenti del risultato, abbiamo fatto una buona partita". Non banale, se è vero che l’Inter, in casa, aveva ceduto il passo solo al Milan ed è stata fermata da Juventus e Napoli. Il Bologna ha rischiato di perderla, ma pure di vincerla, perché da grande se l’è giocata a viso aperto: finisce 2-2, come con la Roma. Ma se con i giallorossi il pari era arrivata al termine dell’ennesima rimonta subita, a San Siro il 2-2 arriva con rimonta a proprio favore. "In settimana abbiamo preparato bene la partita e ci siamo fatti trovare pronti, ora pensiamo alla prossima gara e a lavorare bene, se continuiamo così possiamo toglierci altre soddisfazioni", chiosa Holm, che pur senza dirlo conferma quelle che erano le sensazioni di Italiano al termine del 2024. Questo Bologna può puntare a tornare in Europa, questa è la convizione del gruppo, che ha buttato via tanti punti per le rimonte subite, ma che si dimostra capace di imparare dai propri errori e giocarsela ad armi pari con i campioni d’Italia. Un Bologna in cui i nuovi acquisti, uno alla volta stanno arrivando e si stanno dimostrando valori aggiunti: Holm, al primo gol stagionale, è tra questi e guarda con rinnovata fiducia alle sfide con Monza, Dortumund ed Empoli nella rincorsa all’Europa.

Marcello Giordano