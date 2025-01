Il mercato si muove: i ducali interessati al centrale croato, come sostituto a Casteldebole piace il connazionale della Fiorentina. Parma su Erlic, idea Pongracic. Lyko, c’è l’Aek

Il mercato inizia a muoversi. L’agente di Erlic ha smosso le acque e lo ha fatto in maniera decisa, proprio come per Frattesi con l’Inter: Giuseppe Riso ha avuto la garanzia dal Parma dell’interessamento al croato nonostante gli arrivi di Lovik e Vogliacco. Pure l’agente di Lykogiannis ha in mano l’interessamento concreto dell’Aek Atene per il proprio assistito: se il salto dal Bologna e la Champions alla Salerniatana non aveva acceso il laterale mancino, un ritorno in patria con contratto pluriennale a 31 anni e a 5 mesi e mezzo dalla scadenza cambia i piani.

Il Bologna attende offerte concrete e sonda il mercato per prepararsi a eventuali cessioni e nuovi acquisti in vista dell’ultima settimana. Per la difesa, contatti con la Fiorentina: Biraghi (31 anni), in rotta con la viola, è uomo di fiducia di Italiano. E stando alle ultime indiscrezioni c’è stato un sondaggio della dirigenza rossoblù pure per Marin Pongracic (27 anni), che la Fiorentina ha acquistato per 13 milioni più 2 di bonus dal Lecce la scorsa estate e che in estate fu in ballottaggio con Erlic per verstirsi di rossoblù. La doppia operazione sistemerebbe anche i problemi di lista, perché Biraghi sostituirebbe Erlic nei giocatori di formazione italiana e Pongracic Lykogiannis tra gli over, consentendo di mettersi avanti in vista dell’estate, dato che Lucumi e Beukema potrebbero essere uomini mercato.

Dall’Argentina intanto non escludono che un emissario rossoblù possa sbarcare a Buenos Aires per parlare con il Velez nel giro di una settimana, dopo che è saltato il trasferimento di Valentin Gomez (21) al Cruzeiro: da approfondire se per motivi legati alle visite mediche o per un gioco al rialzo degli argentini. Passaporto spagnolo, il centrale è Under e non impatterebbe sulla lista e il Bologna potrebbe acquistarlo al posto di Biraghi, per anticipare l’estate, dal momento che Holm può garantire l’impiego anche a sinistra. Piace anche Provstgaard (21), capitano dell’Under 21 danese, ma a mettere dubbi a Sartori e Di Vaio è il fatto che il campionato in Danimarca sia fermo e il giocatore avrebbe bisogno di tempo per entrare in forma. In mediana, aspettando eventuali sviluppi su Asllani (22), la Salernitana offre Maggiore (26). Piace Ordonez (20) del Velez, ma è in scadenza al 31 dicembre 2025 e il Bologna medita di attendere l’estate per abbassare i costi.

Marcello Giordano