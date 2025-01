Le ultime: dubbi in attacco. Iling, nel destino ancora Lisbona. Chance Casale

Quale che sia il suo eventuale destino lontano da Bologna (se da qui a lunedì gli si troverà una collocazione in prestito) Samuel Iling-Junior sul suo personale mappamondo avrà già cerchiato di rosso Lisbona. L’esterno d’attacco inglese ci ha debuttato in un Benfica-Juventus 4-3 del 25 ottobre 2022 quando vestiva la maglia bianconera. Sempre a Lisbona, e sempre contro il Benfica, Vincenzo Italiano lo ha schierato titolare nella sfida di Champions che il Bologna ha pareggiato per 0-0 lo scorso dicembre. E questa notte, salvo ripensamenti, il classe 2003 di proprietà dell’Aston Villa viaggia verso una nuova maglia da titolare.

In ogni caso tocca all’altro Bologna, perché Freuler è squalificato, Lucumì è stato messo ko da un attacco di febbre, Posch è rimasto a casa perché già con le valigie in mano e sabato notte al Dall’Ara in campionato arriva il Como. Al tirar delle somme per il Portogallo ieri sono partiti in 19. Tra i pali ci sarà Ravaglia, a presidio di una linea che dovrebbe essere formata da Holm, Beukema, Casale e Miranda. A centrocampo la soluzione più probabile è la coppia Ferguson-Moro, con Pobega possibile outsider.

In attacco, con Orsolini ko e Dominguez fuori dalla lista Uefa, i due esterni titolari dovrebbero essere Ndoye e Iling-Junior, Fabbian sarà il ‘trequarti’ e Castro è in leggero vantaggio su Dallinga per la maglia di centravanti, con Odgaard unica alternativa in panchina insieme al baby Ravaglioli (2006), alla sua prima convocazione in Champions.

m. v.