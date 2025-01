Il centrale e il trequartista, entrambi argentini e 2004. L’ala mancina acquistata dal Metalist per 5 milioni. Altro tango: fari su Vega e Acuña. Colpo Synchuk, girato al Montreal

A caccia di occasioni per regalare rinforzi a Italiano, in casa Bologna si lavora anche per giugno. E da Scozia, Argentina e Montreal, via Bologna, arrivano rumors, indiscrezioni, richieste di informazioni che riguardano movimenti in chiave futura.

Si parte da Montreal, dove il club Mls di Saputo ha chiuso nelle ultime ore un’operazione importante: l’acquisto di Gennadiy Synchuk (18), ala destra di piede mancino, acquistato a titolo definitivo dal Metalist per 5 milioni di euro più 3 di bonus e già sbarcato a Casteldebole per siglare un contratto quadriennale con opzione per un quinto anno prima di raggiungere il Canada: giocherà in Mls, ma sotto la supervisione dei rossoblù, come pure il difensore centrale Ange Ahoussou (21), ivoriano di piede mancino del Pau, a un passo dall’ufficialità.

Ma non è finita. Dopo Castro e Dominguez, il Bologna continua a monitorare i talenti argentini. In vista della scadenza di Lykogiannis a giugno, ci sono stati contatti con Roman Vega, classe 2004 cresciuto nell’Argentinos Juniors, dove è rientrato nel 2023 dopo una stagione al Barcellona B, e nel giro delle nazionali Under 20 e Under 23 dell’albiceleste. Non è l’unico argentino. Che piaccia Ordonez (20) del Velez, non è una novità.

Il nome nuovo, invece, è rappresentato da Valentino Acuña (19) del Newell’s Old Boys, talento di Rosario, trequartista mancino nel giro dell’Under 20, sui quali si sono accesi i fari pure degli osservatori di Inter e Borussia Dortmund.

Colpi di prospettiva da selezionare e sui quali a Casteldebole si sta riflettendo anche in base a quelli che saranno i movimenti in uscita, dal momento che si avranno a disposizione due soli visti per calciatori extracomunitari. Tra i comunitari, sono rientrati i calciatori britannici, a patto di non acquistarne più di uno a stagione: e Lewis Ferguson, stando a quanto riferito ha suggerito al suo Bologna un classe 2006 che sta emergendo e che potrebbe essere il suo erede: si tratta del centrocampista classe 2006 Lennon Miller, 18 anni, di proprietà del Motherwell, che in questo primo anno da professionista in Scozia ha già realizzato 4 gol (2 in campionato e 2 in Coppa di Scozia) e 6 assist. Numeri niente male, per un ragazzo già nel giro dell’Under 21, tuttocampista schierato da mediano, interno e trequartista, di recente visionato pure da Liverpool, Napoli e Udinese: da capire se Rangers o Celtic riusciranno a chiudere l’affare già entro la fine di questo mercato di riparazione.

Marcello Giordano