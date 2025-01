Bologna, Posch si chiama fuori. Vuole la cessione all’Hoffenheim

Novità sul fronte uscite: Stefan Posch si impunta e chiede la cessione. Di più. A differenza di quanto accaduto a Urbanski, alla vigilia di Empoli (poi partito per Monza), e a Erlic, Fabbian e Iling, che hanno richieste di mercato e potrebbero partire per andare a giocare, l’austriaco è rimasto fuori dall’elenco dei convocati per Lisbona, nonostante De Silvestri non possa essere disponibile non essendo in lista Uefa: segno che qualcosa è successo e che a breve potrà accadere. E’ successo che ha chiesto l’esclusione non sentendosi sereno, mossa per forzare la partenza: l’Hoffenheim punta a riportarlo in Germania e Posch rivuole la Bundes. Era arrivato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni: per lui il Bologna ne ha rifiutati 11 in estate dal Brighton. L’Hoffenheim lo richiede in prestito con diritto a 7, ma non è escluso che possa trasformare la formula in titolo definitivo, con un obbligo.

Ore calde per definire il dentro o fuori e le mosse successive. Perché ci sono novità pure sull’asse Bologna-Lazio. Il Bologna aveva offerto Urbanski per arrivare a Isaksen, la scorsa settimana, con i biancocelesti che rifiutarono, essendo vicini a Casadei. L’affare però è saltato, da casa Napoli non c’è ancora la garanzia per la Lazio di arrivare a Ngonge e Isaksen resta dov’è, in partenza c’è Tchaouna (21), che piace ai rossoblù: possibile lo scambio di prestiti con Giovanni Fabbian, in cerca di spazio e richiesto pure dal Parma. Ma la Lazio lavora pure con il Toro per arrivare a Ilic, dato che i granata, oltre a Casadei, sono in chiusura per l’ex Napoli Elmas.

Decisioni e affondi sono destinati ad arrivare nelle prossime ore, dopo l’ultima di Champions. Ma le decisioni non si fermano qui: perché in caso di partenza di Posch, il Bologna vuole un sostituto, considerando che a giugno scadrà il contratto di De Silvestri: rumors vogliono il club interessato a Gonzalo Lujan (23), nazionale olimpico dell’Argentina, del San Lorenzo. Si tratta di ritorno di fiamma, perché il calciatore fu accostato già in estate, quando però Posch rimase e la pista sfumò: ma il Bologna non è disposto a investire più di 5 milioni e cerca alternative in Italia e in Europa. In caso di uscita di Posch e mancata sostituzione (ipotesi secondaria al momento), il Bologna potrebbe però andare su un esterno d’attacco over: aspettando evoluzioni in casa Lazio per Isaksen. Salvo sorprese, non ci saranno per Ikonè, perché nelle ultime 48 ore la Fiorentina ha aperto al prestito con diritto di riscatto per il francese e ha trovato l’accordo con il Como. L’ultima notizia arriva dall’Inghilterra: effettuate le verifiche tra Aston Villa e agente di Iling-Junior, è arrivata la garanzia che l’esterno potrebbe rientrare in Inghilterra ed essere prestato in Premier: se arriveranno richieste e l’esterno d’attacco in entrata, l’inglese sarà accontentato. Tchaouna l’ipotesi più probabile in entrata.