Tchaouna, Sartori prova l’affondo. Così Fabbian potrebbe salutare

La caccia all’esterno d’attacco continua. Le prime idee furono Ikonè (26) della Fiorentina, Suslov (22) del Verona e Isaksen (23) della Lazio. Ma spunta una nuova pista percorribile: Loum Tchaouna (21) della Lazio, ex Salernitana e nel giro della Francia Under 21. Essendo Under, toglierebbe il problema di dover cedere un giocatore over dalla lista ed è esterno destro di piede mancino come i precedenti profili. Non è un dettaglio, perché se è vero che non manchino sondaggi e richieste per over rossoblù (come Orsolini, Beukema e Lucumi), i giocatori di cui Italiano la società si priverebbero sono rappresentati in primis da El Azzouzi, a patto di trovare una società disposta a dargli spazio dopo sei mesi di stop (e non è semplice) o Moro: quest’ultimo però non in prestito, ma a titolo definitivo. E le proposte non sono adeguate. E allora può scattare il piano B, sempre in direzione Lazio, con cui si era parlato dello scambio Urbaski-Isaksen, saltato per duplice motivo. I biancocelesti stanno provando a chiudere Casadei e Urbanski è stato diretto verso Monza. E Isaksen resta bloccato anche per la possibilità di un trasferimento a Napoli in cambio di Ngonge.

Ecco che con Tchaouna a Bologna, calciatore Under, la società rossoblù potrebbe mandare a giocare un altro Under che dopo il cambio modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) ha trovato poco spazio: Giovanni Fabbian. Lo chiede il Torino, superato dalla Lazio nella corsa a Casadei. Lo vuole pure il Parma. Se il Bologna arriverà a Tchaouna sarà libero di andare. E potrebbe esserlo anche nel caso in cui dovesse spuntare un’opzione per El Azzouzi e il Bologna dovesse optare per un esterno over. Ma per Ikonè, nella giornata di ieri, la Fiorentina ha ribadito la bocciatura all’ipotesi del prestito, come pure la Lazio per Isaksen, aprendo però per Tchaouna, con soluzioni economiche ancora da definire: ma con la volontà di parlarne in queste ore. Insomma, dopo l’affare Casale in estate e i tentativi di approccio per Isaksen, è sempre dalla Lazio che potrebbe arrivare un rinfozo che assicurerebbe fisicità e gamba.

Sul fronte uscite, da segnalare la richiesta di prestito con diritto di riscatto dell’Hoffenheim per Posch, mentre Parma e Monza insistono nel pressing per Erlic. Ma il Bologna per ora non offre aperture, nonostante Posch possa giocare da centrale in caso di cessione del croato e la presenza di De Silvestri in caso di partenza dell’austriaco, su cui pare aver mollato la presa il Wolfsburg.