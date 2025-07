Il nuovo allenatore. La Primavera a Morrone. Al Sassuolo lanciò. Scamacca e Raspadori: "Sono felicissimo»

Come anticipato la scorsa settimana, è Stefano Morrone il nuovo allenatore della Primavera rossoblù. L’allenatore cosentino classe ’78, già in passato centrocampista di Parma, Palermo e Livorno, con all’attivo oltre 300 presenze in Serie A, succede a Leo Colucci che, dopo la salvezza raggiunta nello spareggio di fine maggio al Dall’Ara contro l’Empoli, nella prossima stagione farà parte dello staff tecnico di Marco Baroni alla guida del Torino.

Ritiratosi nel 2015 una volta chiusa l’ultima esperienza al Pisa, il ritorno a Parma di Morrone è coinciso con l’inizio della sua carriera in veste di mister. Nel 2017 poi il passaggio Sassuolo, dove ha allenato giovanili e Primavera fino al 2019, prima di entrare nello staff tecnico di Fabio Grosso, che ha seguito alla guida del Brescia, del Sion e del Frosinone. Nell’estate del 2023 la chiamata della Ternana, come collaboratore tecnico di Cristiano Lucarelli, per poi diventare un anno più tardi l’allenatore in pianta stabile dei neroverdi in Primavera2.

"Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura in un grande club come il Bologna – le prime parole di Morrone, che in rossoblù riavrà modo, dopo 6 anni, di tornare ad allenare una "Berretti" (dopo il Sassuolo di Raspadori e Scamacca nel 18/19) –. Qui c’è un ottimo gruppo: dopo aver conquistato la salvezza al playout, mi aspetto ancora più motivazione ed energia in vista del prossimo campionato. Mi piace un calcio aggressivo, propositivo, orientato alla verticalità". Al suo fianco i vice Morara e Bellucco, che lo accompagneranno in questa sua nuova avventura a partire dal raduno a Casteldebole, fissato per giovedì 10 luglio.

Dal 19 al 26 il ritiro a Pievepelago, per il secondo anno di fila, intervallato dalle amichevoli con i pari età di Sassuolo, Fiorentina, Cremonese e la prima squadra della Correggese.

Giovanni Poggi