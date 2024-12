Il pass per gli ottavi. La Primavera supera il Sudtirol al 94’ e si regala l’Inter

Bologna

1

Sudtirol

0

Bologna: Happonen; Nesi, De Luca, 2 Markovic, Baroncioni; Mazzetti (66’ Negri), Nordvall (66’ Saputo), Di Costanzo (46’ Byar), Tonin; Mangiameli (86’ Ravaglioli), Tordiglione (73’ Castaldo). All: Rivalta.

Sudtirol: Tschoell, Borgognoni, Capacci, Rottesteiner; Hofer (78’ Perin), Brik (69’ Fiorini), Vallana, Fois (55’ Fugaro), Testa; Gamper (55’ Gabos), Ndongue (78’ Halili). All.: Abbate.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Rete: 94’ Halili aut. (B)

La Primavera di Claudio Rivalta ritrova la vittoria e si regala gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria. I baby rossoblù non falliscono il test contro il Sudtirol e come i "grandi" di Vincenzo Italiano passano il turno. Per Baroncioni e compagni però c’è più sofferenza rispetto al poker calato ieri al Dall’Ara e bisogna attendere i minuti finali per la gioia del gol che regala il pass per la sfida all’Inter del prossimo 8 gennaio. Ci pensa il tocco sfortunato di Halili del Sudtirol a sbloccare un match che, nonostante la maggiore verve dei ragazzi di Rivalta, era rimasto a lungo in equilibrio. Il tecnico della Primavera fa turnover con Nesi in difesa ma anche Di Costanzo e Mazzetti, autore del gol della bandiera nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina (persa per 3-1). In avanti, con Ebone indisponibile, un po’ di riposo per Ravaglioli e spazio dal 1’ da Tordiglione. A farsi vivo per primo sotto porta è il Bologna, con Mazzetti che prova ad innescare Tonin la cui conclusione non inquadra la porta. Il Sud Tirol risponde pochi minuti dopo sfruttando un errore della difesa, con Ndongue che tuttavia si fa ipnotizzare da Happonen, bravo a deviare in angolo. Il portiere finlandese dei rossoblù è bravo anche al 28’ quando devia di piede il potenziale gol di Gamber. Il secondo tempo è invece un monologo rossoblù, con diverse occasioni sui piedi di Tonin ma anche con Mangiameli. Per sbloccare il match ci vuole un episodio, che arriva a tempo praticamente scaduto con la deviazione di Halili batte il suo portiere sugli sviluppi di una punizione. La squadra tornerà in campo sabato prossimo alle 13 a Crespellano contro il Cagliari.

Gianluca Sepe