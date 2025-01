Il ’Pitbull’ chiude in Cile. Medel è tornato a casa all’Universidad Catolica

Medel torna a casa. "Gary vuelve a casa", si legge sul post di Instagram dell’Universidad Catolica, che spalanca le porte all’ex centrocampista cileno del Bologna, che 38enne torna nella sua Santiago sedici anni dopo averla salutata, prima di diventare grande in Europa e con la sua Nazionale. Forte, tonico, con quei tatuaggi e quella faccia da duro che però nascondevano un cuore grande. Quattro stagioni sotto le Due torri, dal 2019 al 2023. Un’avventura cominciata a rilento e chiusa da leader del gruppo dei 54 punti guidato dal primo Motta, che sfiorò l’Europa, e da cui Gary si congedò da eroe, incidendosi Bologna sul polpaccio assieme a tutte le altre tappe della carriera. Proseguita in Brasile, al Vasco da Gama, per poi fare ritorno la scorsa estate al Boca Juniors, salutato pochi giorni fa dopo qualche dissapore con mister Fernando Gago.

g.p.