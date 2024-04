Il polacco è entrato nella ripresa: "Sotto porta dovevamo fare meglio». L’ex Bonifazi: "Per me come giocare contro la mia famiglia». Urbanski: "Vogliamo il riscatto con il Monza»

Da Frosinone arriva l’ennesimo segnale di come Kacper Urbanski sia in ascesa nelle gerarchie di Thiago. Il Bologna ha bisogno di cambiare l’inerzia del match, Saelemaekers è ammonito e non alla sua miglior partita e il tecnico butta dentro il classe 2004 polacco, alla diciassettesima presenza: di più alla terza consecutiva tra titolare e subentrante, lui che ne ha disputate 5 dall’inizio nelle ultime 14. La svolta arriva, perché il secondo tempo del Bologna è come al solito in crescendo. La prima vittoria a Frosinone dei rossoblù in serie A no: "Potevamo fare meglio", spiega Urbanski, che non nasconde la delusione per tre punti alla portata sfuggiti nella rincorsa alla Champions. "Dovevamo fare meglio sotto porta, sfruttare le occasioni che abbiamo avuto". Occasioni enormi. Urbanski ripensa a Aebischer che si presenta a tu per tu con Turati, alla zampata sotto porta di Castro sventata dal portiere dei ciociari e alla doppia occasione di Ndoye negli ultimi secondi. Forse, ripensa pure alla sua incursione con pallone rubato e al tentativo di trovare l’incrocio dei pali, con il pallone che termina alto. Era già andato vicino al gol in due occasioni a Empoli, ci ha riprovato a Frosinone. "Abbiamo sempre fame di vincere e questo pari per noi non può bastare", insiste il polacco, che evidenzia come il punto dello Stirpe lasci l’amaro in bocca e rappresenti un’occasione persa: "Sapevamo che sarebbe stato difficile perché il Frosinone inizia sempre forte". Niente scuse: "Faceva caldo, è vero: ma per noi come per loro". Meglio rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima: "Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita col Monza. Giocheremo al Dall’Ara davanti ai nostri tifosi. Ci seguono sempre, li sentiamo vicini, ci danno una spinta in più, per noi sono importanti e vogliamo vincere per loro". Urbanski sa che per allora potrà giocarsi una maglia da titolare al posto dello squalificato Saelemaekers. "Sono contento di giocare con continuità, ho voglia di vincere. Sono un giocatore offensivo e la posizione in cui mi esprimo meglio è quella di mezzala ma quando come oggi il mister mi mette esterno o in un altro ruolo cerco sempre di dare il massimo". Ha una settimana davanti per meritarsi una nuova chance. Una settimana per meritarsi spazio e l’occasione di riprovarci.

Chi, invece, è partito per cercare spazio è Kevin Bonifazi, passato al Frosinone a gennaio e ieri tornato titolare: "Era una gara speciale per me, voglio molto bene al Bologna – ha detto il difensore –: è stato come giocare contro la mia famiglia. La salvezza per noi deve essere un obiettivo possibile".