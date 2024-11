Il ’sindaco’. De Silvestri, 100 volte rossoblù

Tocca quota quattro vittorie in stagione, il Bologna, tre consecutive, tutte coincise con l’impiego da titolare di Lorenzo De Silvestri, che a Roma, sua città natale, raggiunge 100 presenze con la maglia del Bologna: solo con Torino (128) e Sampdoria (114) ne ha collezionate. Posch e Holm dovevano essere le prime alternative a destra: ma capitan ‘Lollo’, nonostante le 36 primavere, non molla nulla. L’austriaco e lo svedese dovranno alzare il livello, se vorranno trovare spazio con continuità. De Silvestri è arrivato nell’estate del 2020, come uomo di fiducia di Sinisa Mihajlovic ed è al quinto anno in rossoblù. Il contratto è in scadenza a giugno, quando come già nelle ultime due stagioni deciderà insieme alla società se proseguire l’attività o passare dietro la scrivania, dove a Casteldebole sono pronti a garantirgli un ruolo. Per ora, De Silvestri si conferma determinante in campo, oltre che nello spogliatoio. I rossoblù riprenderanno gli allenamenti giovedì.

m. g.