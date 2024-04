In caso di qualificazione alle coppe, maxi evento con i tifosi: preparativi già partiti. Auditel: 272.000 spettatori per la gara di Frosinone. La festa per l’Europa al Dall’Ara o in centro

A Casteldebole incrociano le dita e non si lasciano sfuggire nemmeno un sussurro, non foss’altro che per scaramanzia. Però se il Bologna centrerà il traguardo Europa, che sia Champions League o Europa League, a fine stagione è in programma una grande festa, con squadra, società e tifosi: non è ancora chiaro se al Dall’Ara o in una location del centro storico.

Per ora siamo solo ai preparativi, ma è difficile immaginare che l’esito delle ultime sette partite possa cambiare gli scenari e precludere un traguardo che, in caso di Champions, sarebbe addirittura da favola. Peraltro il Bologna che annusa la Champions seduce tutti. Non solo al Dall’Ara, dove la sfida col Monza vanta già 25 mila presenze garantite e gli spettatori, a questo punto della stagione, fanno registrare un incremento del 15 per cento rispetto a un anno fa. Il Bologna di Thiago ‘spacca’ anche in tv. Domenica, secondo i rilevamenti dell’Auditel, la gara col Frosinone all’ora di pranzo è stata seguita su Dazn da 272 mila spettatori. Un dato significativo considerato che, se il Bologna oggi non fosse quarto, la trasferta in Ciociaria non sarebbe mai stata etichettata come gara appetibile. Del resto qualche giorno fa proprio Dazn, nel comunicare gli ascolti dopo 30 giornate, ha fotografato un Bologna che in questo segmento di torneo ha fatto registrare 12 milioni di spettatori. La scorsa stagione, alla trentesima giornata, gli ascolti erano 10 milioni. Questo per dire che l’effetto ‘zona Champions’ ha portato a un aumento di audience del 20 per cento: un vero e proprio balzo.

Da questo punto di vista fa assai meno notizia che siano già 25 mila gli spettatori certi, tra abbonati e possessori di biglietto, per il Bologna-Monza di sabato notte. Restano in vendita tagliandi di tribuna numerata e poltrona gold, oltre che del settore ospiti, al momento quasi vuoto.

m. v.