Bologna-Inter 0-1, Bisseck frena la corsa Champions dei rossoblù

Bologna, 9 marzo 2024 – L’Inter non fa sconti a nessuno e ferma anche la corazzata Bologna. Finisce 1-0 per i nerazzurri, decide un gol nel primo tempo di Bisseck. Buona la prova offerta dalla squadra di Thiago Motta, che dopo sei vittorie consecutive deve arrendersi però alla forza della capolista.

Le scelte di Motta e Inzaghi

Nessuna scelta scontata, come sempre, da parte di Thiago Motta. La prima sorpresa in difesa: parte dalla panchina Calafiori, gioca Lucumi insieme a Posch, Beukema e Kristiansen. In mediana Ferguson stringe i denti ed è regolarmente in campo dal 1’, con lui Freuler e Aebischer che vince il ballottaggio con Fabbian. Ma la vera novità è in attacco: partono fuori sia Orsolini che Ndoye, c’è Saelemaekers a supporto delle due punte Zirkzee e Odgaard. Inzaghi pensa invece alla sfida contro l’Atletico Madrid e lascia a riposo qualche titolare: davanti a Sommer tocca a Bisseck, Acerbi e Bastoni, sulle fasce Darmian e Carlos Augusto che fa rifiatare Dimarco, mentre in mediana torna Calhanoglu dal 1’ insieme a Barella e Mkhitaryan. Davanti le indiscrezioni della vigilia sono confermate: parte dalla panchina Lautaro, al fianco di Thuram c’è Sanchez.

Decide Bisseck

Il primo squillo del match è di marca nerazzurra: Bastoni imbuca per Carlos Augusto che prolunga di tacco, la palla diventa buona per Sanchez che calcia con il mancino sul primo palo trovano la risposta attenta di Skorupski con il piede. Al quarto d’ora nuova chance per l’Inter: Bisseck scende sulla destra e cerca Darmian, sinistro fuori non di molto dell’esterno nerazzurro dopo un rimpallo vinto casualmente. Al 21’ Kristiansen perde una palla sanguinosissima nella sua area di rigore: gliela scippa Thuram che serve Barella tutto solo davanti a Skorupski, destro a botta sicura salvato da un miracolo del portiere polacco. Al 34’ si da vedere anche il Bologna, lo fa con una staffilata dalla distanza di Ferguson: vola Sommer a respingere. Al 37’ è l’Inter a sbloccarla: cross dalla sinistra di Bastoni per l’inserimento di Bisseck, che sfugge alla marcatura di Saelemaekers e di testa infila Skorupski.

Inter inarrestabile

Nella ripresa il Bologna parte all’attacco: tacco di Odgaard che premia la discesa di Posch, destro in diagonale dell’austriaco che anche grazie alla deviazione di Calhanoglu sfiora il palo alla destra di Sommer. I rossoblù provano ad alzare i giri del motore, 68’ ci prova con il sinistro Zirkzee: tiro potente e preciso, sfortuna vuole che sulla traiettoria ci sia Freuler che devia in maniera decisiva fuori dallo specchio della porta la conclusione del compagno. Tentativo di Ferguson da fuori area al 74’: destro sul primo palo schiacciato troppo, palla larga. Al 78’ clamorosa chance per Zirkzee su assist di Moro: l’olandese si sposta la palla sul mancino e calcia, decisiva la parata di Sommer. Il forcing finale del Bologna non porta frutti, vince l’Inter 1-0!