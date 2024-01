Intrecci di mercato con la fiorentina. Karlsson-Brekalo: no allo scambio . Complicato Kouamè

Si è aperto ieri il calciomercato invernale e a Casteldebole è arrivata la telefonata della Fiorentina: proposto lo scambio Brekalo-Karlsson, rifiutato dalla dirigenza rossoblù, che al contempo ha chiesto notizie di Christian Kouamé, fresco di convocazione da parte della Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa che partirà il 13 gennaio. Niente da fare.

Il Bologna cerca una prima punta che all’occasione possa essere impiegato sull’esterno, come il calciatore viola, che però sta trattando il rinnovo di contratto. Di certo c’è che il Bologna non intende privarsi di Karlsson, che proprio a cavallo delle sfide con Fiorentina (in Coppa Italia) e Cagliari dovrebbe tornare a disposizione di Thiago dopo la lesione al legamento collaterale del ginocchio: i 12 milioni investiti per l’acquisto del cartellino e la voglia di dimostrare il proprio valore dello svedese fanno sì che l’affare con la Viola non sia destinato a decollare.

Kouamè, tra l’altro, rappresenterebbe un’alternativa a Santiago Castro (19) del Velez, talento argentino per il quale il Bologna continua a dialogare con l’agente e il club albiceleste: il Velez chiede il pagamento della clausola da 10 milioni di dollari (9,1 milioni di euro) più commissioni per gli agenti del calciatore, che tra l’altro rischia di poter essere a disposizione di Motta a partire da metà gennaio, essendo nel giro della nazionale olimpica argentina. Tempistiche simili a quelle di Kouamè, che per ora, però dialoga con la Fiorentina.

E se il Bologna ha chiesto informazioni è per due motivi: l’agente di Kouamè è lo stesso di Bonifazi, che deve decidere se rimanere in rossoblù da seconda o terza scelta o ascoltare le sirene provenienti da Salernitana, Sassuolo,Verona o Cagliari. Il difensore centrale Erlic potrebbe rappresentare merce di scambio con i neroverdi, Tchaouna, attaccante, con la Salernitana: queste, almeno sono le prime proposte.

Ma siamo ancora alle schermaglie di inizio mercato e le intenzioni di Bonifazi non sono ancora chiare. Di chiaro ci sono le intenzioni del Bologna, a caccia di un vice-Zirkzee. Qualora arrivasse un attaccante in grado di ricoprire le il ruolo di esterno, dopo una prima parte di stagione che ha registrato gli infortuni di Orsolini, Karlsson e Ndoye, Motta sarebbe più contento.

Di certo c’è pure che, nonostante la convocazione di El Azzouzi in Coppa d’Africa con il Marocco, per ora il Bologna non cerca rinforzi in mediana, dove pure Tessmann e Busio del Venezia sono pedine all’attenzione degli uomini mercato nella scorsa estate e anche in vista della prossima. Per gennaio, però, attaccante e difensore restano nel mirino.

Marcello Giordano