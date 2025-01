Intrecci in difesa. Gomez all’Udinese. Proposto Okoli a Casteldebole

Il vice presidente del Velez, in un’intervista al nostro giornale, aveva smentito trattative col Bologna per Valentin Gomez (21), difensore centrale mancino. Smentite informali erano arrivate pure da Casteldebole. Nonostante questo, dall’Argentina i rilanci su una chiusura imminente dell’affare e sull’approdo in rossoblù del giocatore per una cifra intorno ai 10 milioni di dollari erano continue. Le smentite, però, hanno trovato conferma nelle ultime ore: Valentin Gomez è affare in dirittura d’arrivo a Udine, dove l’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

Non sarà lui il rinforzo difensivo per il Bologna, in caso di addio di Erlic, che spinge per andare a giocare a fronte della richiesta del Parma. Nelle ultime ore si mormora pure dell’interessamento della Fiorentina, che potrebbe liberare Pongracic (27). Attenzione anche a una pista inglese che riguarda Caleb Okoli (23) in forza al Leicester, proposto in Italia: a Parma, Cagliari e pure al Bologna di Sartori, che nel 2016 lo portò nel settore giovanile dell’Atalanta. Sarebbe rinforzo over, per sostituire Erlic nel caso in cui si liberasse un posto in lista con El Azzouzi o Moro.