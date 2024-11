Inverno ’caldo’. Il recupero della gara con l’Inter fissato al 15 gennaio

Sulla sfida con il Milan rinviata una settimana fa per via dell’alluvione c’è ancora un asterisco che rimanda a febbraio. Nel frattempo però, la Lega di serie A, nel rendere noti anticipi e posticipi fino alla 20ª giornata, ha cambiato un pezzo di geografia del gennaio rossoblù. Inter-Bologna, diciannovesima di campionato, con i nerazzurri di Simone Inzaghi (nella foto) impegnati a inizio gennaio nella Supercoppa italiana in programma a Riad (insieme con Atalanta, Juventus e Milan), verrà recuperata mercoledì 15 gennaio alle 20,45. Tre giorni prima, ovvero domenica 12 gennaio, i rossoblù affronteranno al Dall’Ara la Roma alle 18. Ciò significa che il Bologna giocherà il 30 dicembre col Verona al Dall’Ara e poi ‘riposerà’ fino al 12 gennaio, prima di giocare 6 partite in 17 giorni.