Ipotesi serie b. Raimondo e Venezia sono già al capolinea

Antonio Raimondo viaggia verso il rientro anticipato dal prestito al Venezia. L’avventura in Laguna non è andata come sperava: Dopo le 9 reti in cadetteria con la Ternana della scorsa stagione, in questa prima parte di campionato in A ha totalizzato 9 apparizioni per un totale di 90 minuti giocati senza gol o assist. L’attaccante classe 2004, prodotto del settore giovanile, è uscito dal giro dell’Under 21 e per ritrovarlo potrebbe scendere nuovamente in B, dove Sampdoria, Salernitana e Cosenza cercano una punta e hanno sondato il terreno per lui. Prima del trasferimento, probabile anche un cambio di agente: Raimondo all’inizio dell’anno potrebbe lasciare Beppe Galli per passare alla scuderia di Alessandro Lucci, l’agente che cura gli interessi tra gli altri anche di Riccardo Calafiori, Moise Kean e Jesper Karlsson, altro giocatore che medita un futuro lontano da Bologna con la riapertura del mercato di gennaio.

m. g.