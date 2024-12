Italiano: “Espulsione frettolosa in una partita stregata. Persi punti pesanti”

Bologna, 30 dicembre 2024 – È un Vincenzo Italiano rammaricato quello che ha commentato la sconfitta rimediata contro il Verona dai suoi. Il tecnico dei rossoblù non ha nascosto la delusione per il passo falso al Dall’Ara, sottolineando anche gli errori commessi dai singoli che hanno spianato la strada agli scaligeri tramortiti dal vantaggio iniziale di Dominguez: “Avevamo in pugno la partita, poi abbiamo commesso errori e indecisioni che ci sono costate i primi due gol presi. Nella ripresa in inferiorità numerica siamo stati bravissimi a metterli alle corde, è stata una partita stregata, evidentemente la dovevamo perdere per forza”.

Italiano ha poi voluto tornare sul cartellino rosso di Pobega che ha condizionato il secondo tempo, lasciando in inferiorità numerica il Bologna. Il tecnico dei rossoblù ha evidenziato come la decisione di Ayroldi sia forse stata troppo rapida e poco ponderata, condannando in 10 la sua squadra: “L’espulsione? Frettolosa, esagerata, solo un leggero contatto. Durante l’arco di una stagione partite così possono capitare, il nostro bel momento rimane ma questi punti persi sono pesanti”.