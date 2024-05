Jerdy trionfa col Psv, Joshua si congratula e allude alla Champions. Schouten campione d’Olanda. Zirkzee: "Ci vediamo in Europa...»

"Bellissimo Jerdy, ora teniamo duro ancora un po’ poi speriamo di vederci la prossima stagione al massimo livello". Con queste parole Joshua Zirkzee ha commentato su Instagram il post di un festante Schouten, suo connazionale ed ex compagno in rossoblù, per la vittoria dello scudetto in Olanda.

Il suo Psv ha infatti dominato l’Eredivisie quest’anno, chiudendo a +9 sul Feyenoord e scandagliando la serrata concorrenza di squadre storiche come Ajax, Twente e Az Alkmaar. Una squadra in cui Schouten è diventato titolare inamovibile, grazie anche al suo nuovo ruolo di difensore centrale.

Ma vedersi dove? In Champions League, ovviamente. E magari proprio con il Bologna che va a fare visita ad Eindhoven, perché no? Una favola. Zirkzee crede fortemente nel sogno di portare il Bologna nell’olimpo dei più grandi e la prova l’ha data sui propri social dopo la qualificazione aritmetica in Conference League. E’ bastato il famoso video di Kobe Bryant che ripete ’Job’s not finished’ per infiammare il tifo rossoblù e capire quanto la squadra di Thiago Motta sia mentalizzata sull’obiettivo finale. Un bottino ghiotto, ghiottissimo, per la piazza e tutti i giocatori. E chissà se il commento social di Zirkzee non celi anche un possibile indizio in chiave mercato, esplicitando la sua volontà finale. Appunto, chissà: magari con la coppa dalle grande orecchie Joshua potrebbe scegliere di proseguire la sua avventura in rossoblù, scacciando via i rumors che lo vogliono in metà delle big europee l’anno prossimo. Giocare la Champions League a Bologna, conquistata sul campo, avrebbe tutto un altro sapore: forse anche l’attaccante ne è consapevole.

Ma ancora è troppo presto per pensarci: serve "tenere duro", per citare Zirkzee. Dopo l’aritmetica dell’Europa League, i rossoblù sono a un passo dallo scrivere il proprio nome nella storia. A partire da Napoli: se il Bologna dovesse vincere e contemporaneamente la Roma pareggiare o perdere a Bergamo contro l’Atalanta, sarà già festa sotto le Due Torri.

Davide Minghetti