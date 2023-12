Joshua da impazzire. Meglio di Kvara e Vlahovic: "Sono felice per la squadra. Ma questo è già il passato»

E’ costato 8,5 milioni di euro più il quaranta per cento sulla futura rivendita e percepisce 800mila euro netti a stagione, ma in campo rende più di Kvaratskhelia e Vlahovic, giocatori da ingaggi faraonici con quotazioni che si aggirano intorno ai 100 milioni: numeri alla mano è Joshua Zirkzee il miglior millennial della serie A, con 7 gol e 2 assist. Vola il Bologna, anche senza i gol delle sue ali. Anche perché le ali le ha messe Joshua Zirkzee. L’olandese volante si è caricato il Bologna sulle spalle ancora una volta, sempre più leader tecnico ed emotivo dei rossoblù.

Si era presentato a Salerno forte di 5 reti e due assist in campionato, capocannoniere della squadra, ma soprattutto miglior marcatore in trasferta del gruppo. Anche a Lecce, dove era partito dalla panchina, la squadra si era accesa dopo il suo ingresso. Rinunciarci a Salerno, a caccia della prima vittoria esterna verso il salto di qualità definitivo, era impossibile per Motta e Zirkzee ha ricambiato la fiducia: doppietta. Di più. Un assist per Ferguson e un primo tempo in cui con Saelemaekers ha mandato in confusione e in bambola l’intera retroguardia salernitana.

"Sono molto felice, per i gol ma non solo", racconta Zirkzee nel dopo partita. E’ la sua prima doppietta in Italia. Ma è soprattutto la prima vittoria in trasferta della stagione per il Bologna: "Per noi era importante vincere fuori casa. Abbiamo fatto bene, tutti i ragazzi hanno dato il massimo. Abbiamo mostrato un gran carattere". Joshua in primis. Perché il Bologna arrivava a Salerno dopo le polemiche arbitrali e con il caso Motta aperto dopo le critiche. Ci arrivava anche dopo un pareggio in rimonta a tempo scaduto maturato anche a causa delle occasioni sciupate: un risultato che avrebbe anche potuto abbattere i rossoblù. Invece no. "Abbiamo fatto un bellissimo primo tempo. Nel secondo abbiamo avuto qualche difficoltà ma è andata bene, il finale lo abbiamo gestito meglio mostrando uno spirito di squadra importante per difendere il vantaggio".

Risposta di carattere del Bologna, che vince a Salerno una gara nella parte finale molto simile a quella di Lecce. Ma molto diversa, migliore. Perchè il Bologna a Salerno domina per tutto il primo tempo e Zirkzee batte due colpi: di rapina il primo, approfittando di una respinta incerta di Costil su una conclusione di Posch, bruciando Lovato e Gyomber, di opportunismo e intuito la seconda, dove intuisce un retropassaggio di Lovato per involarsi davanti a Costil: dribbling e gol, anche questo di sinistro. Leggero come una farfalla pungente come un’ape, Zirkzee. E non si accontenta più.

"Questo è già il passato, guardiamo avanti". Roma e Atalanta, scontri diretti per l’Europa e la Champions, lui che gli occhi della Champions, del Milan e di diversi club di premier li ha addosso ormai da mesi. "Si vede che è bravo, ma non segna e non è continuo", si diceva di Zirkzee lo scorso anno. E lo diceva pure Motta. La maturazione del ragazzo è impressionante e inarrestabile. Come quella del Bologna di Motta.