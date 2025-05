Juan Miranda squalificato: salta Bologna-Genoa e inizio nuova stagione

Due giornate di squalifica a Juan Miranda: così ha deciso il giudice sportivo. Ergo, nella giornata che farà calare il sipario sulla stagione, lo spagnolo non potrà essere a disposizione. Niente Bologna-Genoa per Miranda, che andrà in scena al Dall’Ara sabato pomeriggio alle 18: questo il programma stabilito dalla Lega Calcio, dato che il Bologna è ormai fuori dai giochi Champions e il Grifone aritmeticamente salvo. Miranda non ci sarà neppure alla prima giornata della prossima stagione: sabato toccherà a Lykogiannis, alla prima del nuovo campionato si vedrà: il greco (31 anni) è infatti in scadenza di contratto. Olympiakos e Aek Atene sulle sue tracce, lui prenderebbe in considerazione il rinnovo con il Bologna, dopo i 7 assist di questa stagione, a fronte di 500mila euro di ingaggio. Sarà uno dei temi relativi alla programmazione sul futuro, che riguarda pure Lorenzo De Silvestri, altro giocatore in scadenza, uomo di riferimento dello spogliatoio di Vincenzo Italiano, che vorrebbe regalarsi un ultimo anno, ma ci sarà da capire se saranno proposti i rinnovi per Freuler (2026), Beukema e Skorupski e se saranno siglati, mentre Lucumi, a un anno dalla scadenza sarà probabilissimo uomo mercato.

Lo sarà pure Orsolini, inevitabile che bussino alla sua porta dopo la stagione da record da 14 reti in A e 16 in stagione, l’Italiano più prolifico delle ultime tre annate in A: resta da capire se aprirà. Piace a Milan e Napoli, ma è figlio adottivo di Bologna. E a forza di bussare, dovrebbe essere riuscito a scardinare la porta di Luciano Spalletti e dell’Italia in vista delle gare con Norvegia e Moldavia del 6 e 9 giugno valide per le qualificazioni mondiali, nonostante il ct abbia rinunciato alle 3 punte. Il rossoblù ha colpi, senso del gol, è uno dei migliori rigoristi in circolazione e Spalletti proverà a reinventarlo da seconda punta o lo terrà da arma di scorta, in caso di cambi di modulo. I giocatori che saranno protagonisti in nazionale saranno liberi da domenica sera, dopo la cena di squadra di fine anno: saranno almeno una decina, anche per questo e per Orsolini le celebrazioni della Coppa Italia potranno andare in scena solo tra sabato sera e domenica pomeriggio, nei piani rossoblù, per non rischiare di celebrare senza la metà dei protagonisti dell’impresa.

Domani, intanto, i rossoblù torneranno al lavoro: ma l’undici che sfiderà il Genoa è ormai l’ultimo dei problemi, al netto delle assenze certe di Erlic e Pedrola e di quella probabile di Odgaard.

Marcello Giordano