La curiosita’. Il felice trend delle 12.30. Quattro vittorie su 5 gare

L’appetito vien mangiando: sarà anche per questo che Thiago Motta e il suo Bologna hanno il rendimento migliore nei match giocati all’ora di pranzo, nei cosiddetti lunch match. In questa stagione, sono tre le sfide disputate dai rossoblù in questo orario: vittoria con Empoli e in casa della Lazio, pareggio a Lecce. Più in generale, Motta ha vinto 4 partite su 5 nell’ultimo anno sulla panchina rossoblù. Non è un dettaglio, perché con la Salernitana il Bologna scenderà in campo alle 12.30 al Dall’Ara, lunedì di Pasqua primo aprile: meglio evitare scherzi e proseguire sul cammino tracciato verso l’Europa e la Champions. Niente grigliata di Pasquetta: l’unica cosa che conta è aggiungere una crocetta alla voce statistica delle vittorie nei lunch match, per un Bologna lanciato che punta a proseguire la striscia al cospetto di quella Salernitana battuta 2-1 all’Arechi nella sfida di andata, con la doppietta di Zirkzee.