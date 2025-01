La gara del 12 gennaio. Già 25.000 biglietti venduti per la Roma

Bologna-Roma appare lontana dal momento che la ripresa del campionato per i rossoblù cadrà domenica 12 gennaio alle 18 al Dall’Ara. Eppure l’attesa per la sfida ai giallorossi guidati da Claudio Ranieri in città scalda già la prevendita. Al momento sono circa 25 mila le presenze garantite, tra titolari di abbonamenti e possessori di biglietto.

Viste l’ora, il giorno festivo e l’avversario si punta ai 30 mila. Tre giorni dopo, mercoledì 15 dicembre, ci sarà il viaggio al Meazza in notturna in casa Inter. La prevendita del settore ospiti (biglietto a 10 euro) è scattata a metà dicembre.