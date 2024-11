La gioia di hutter. "Il Bologna crea tanti problemi. Orgoglioso dei miei»

La strigliata data alla squadra dopo i ko in campionato con Nizza e Angers ha dato i frutti sperati. Il Monaco passa a Bologna e si conferma imbattuto in Champions, salendo a quota 10.

"Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Non dimentico che siamo la squadra più giovane della Champions, ma abbiamo talento e potenziale per giocare ad alto livello con continuità. Oggi lo abbiamo fatto e abbiamo vinto con merito".

Con merito, anche se il gol è arrivato solo nel finale e dopo aver sofferto a tratti: "Tutto vero – conferma Hutter –. Ma se andiamo ad analizzare la gara si capisce che abbiamo fatto qualcosa in più e che abbiamo meritato di prendere l’intera posta in palio, che ci proietta nell’altissima classifica in Europa. Sono contento anche perché il Bologna ha giocato bene, ci creato difficoltà, ma li abbiamo limitati e abbiamo concesso solo un paio di pericoli, forse un solo pericolo vero e questo mi fa dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro a livello di squadra. Sono orgoglioso della reazione dei ragazzi dopo le ultime sconfitte in campionato: ora sotto con lo Strasburgo, perché dobbiamo tornare a fare punti anche in Ligue 1". Marcello Giordano