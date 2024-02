La panchina del barça. Deco snobba Thiago: "Non lo seguo tanto»

Il direttore sportivo del Barcellona si sfila apparentemente dalla corsa a Thiago: "Non sto seguendo molto il lavoro di Motta perché allena in una squadra italiana che non seguiamo abitualmente", ha dichiarato il dirigente blaugrana al quotidiano La Vanguardia.

L’annuncio di Xavi dell’addio a fine stagione ha colto di sorpresa il diesse: "Non mi aspettavo questa sua decisione. Con lui abbiamo pianificato acquisti come quello di Vitor Roque e preso altre decisioni per la prossima stagione: per questo c’era stato il rinnovo e per questo non abbiamo ancora parlato con nessuno. Chi verrà al posto di Xavi dovrà essere una persona che sposi il nostro progetto, che proponga un calcio spettacolare e ambizioso. Rafa Marquez è qui con noi, è giovane e sta crescendo bene. Klopp? E’ un allenatore top, ma non credo che sia il momento di parlarne. Abbiamo diverse opzioni sul tavolo e affronteremo il discorso più avanti". Per ora, insomma, il nome di Thiago non è sul tavolo, nonostante alcune indiscrezioni uscite in ambiente catalano nelle ultime settimane.