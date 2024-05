Bologna e Thiago allineati: prima la Juve, poi il futuro. E Saputo fa rientro in Canada

Bologna, 16 maggio 2024 – Il futuro dopo la Juventus: per tacito accordo tanto di Thiago Motta quanto del Bologna.

Il faccia a faccia tra allenatore e presidente Saputo e dirigenza andrà in scena solo la prossima settimana. "Il futuro dopo la Champions", aveva scolpito Motta. Ma la prossima gara è contro quella Juventus che lo corteggia da gennaio a spada tratta: esporsi a commenti al riguardo proprio alla vigilia dello scontro diretto che potrebbe significare terzo posto aritmetico e sorpasso potrebbe risultare inappropriato. D’altra parte, in questi primi giorni della settimana, il Bologna è stato alle prese con l’organizzazione della festa Champions che andrà in scena mercoledì.

Non solo: ultimati i dettagli delle celebrazioni Saputo è partito alla volta del Canada, dove è stato richiamato da obblighi lavorativi e familiari. Morale, c’è stato il tempo per incrociare Thiago ieri mattina alla ripresa degli allenamenti, con tanto di abbraccio affettuoso, ma non per sedersi al tavolo e parlare di programmi, progetti e di come intendano le varie parti portarli avanti. Ce ne sarà dopo la Juventus, magari già martedì quando andrà in scena a Casteldebole la grigliata di fine stagione con squadra, staff tecnico, dirigenti, sponsor e dipendenti, se non mercoledì, per non rischiare di guastare la festa. Il rimpallo continua.

La cronaca: da una parte c’è Thiago e il suo entourage, che garantiscono come la decisione sul futuro non sia presa, come attendano che il Bologna metta sul tavolo programmi, progetti e l’eventuale scelta di mettere Thiago al centro del progetto dandogli anche libertà di scelta sulle caratteristiche dei giocatori.

Dall’altra la società, che insiste sul fatto che Thiago espliciti le proprie volontà, con il patron che intanto valuta prolungamenti dei contratti degli uomini mercato Sartori e Di Vaio, che sarebbe il segnale dell’intenzione di procedere sulla politica tracciata di valorizzazione di giovani e plus valenze. Ma l’idea del "la squadra la facciamo noi e tu l’alleni" al tecnico non va giù fino in fondo ed è questo il nodo da sviscerare. Un percorso che il Bologna vorrebbe proseguire con Thiago: perché è sotto gli occhi di tutti come abbia trasformato in oro quanto abbia toccato.

Un percorso che, qualora Thiago dovesse lasciare, proseguirà con un tecnico che prediliga il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Sarri e Pioli rappresenterebbero le opzioni d’esperienza, che già conoscono i ritmi del triplice impegno settimanale: ma servono 3-4 milioni netti a stagione. Ma attenzione a Italiano, che diversi calciatori rossoblù li avrebbe voluti a Firenze in questi anni e che potrebbe costare meno. In più rappresenterebbe un profilo di allenatore giovane in divenire, affamato. Più simile a Thiago per carta d’identità e il nuovo che avanza piace, proprio come Raffaele Palladino, che ha giocato con difesa a 3 per convenienza a Monza, mostrando sporadicamente il 4-2-3-1 e che è rappresentato da quel Beppe Riso con cui Sartori ha avuto rapporti prolungati a Bergamo.

Poi ci sono Vanoli del Venezia, Pecchia del Parma (che ha fatto capire di voler proseguire a Parma) e Di Francesco, che è arrivato fino alla semifinale di Champions con la Roma, prima di un lungo declino e del ritorno al Frosinone. Ci sarebbe pure la pista estera: Farioli, ex collaboratore di De Zerbi, che però non pare disposto ad aspettare e dopo una grande annata a Nizza pare prossimo a firmare per l’Ajax. Intanto il Bologna aspetta il confronto con Thiago, l’unica vera prima scelta.