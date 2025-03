La più celebre è del 29 marzo 1964, che seguiva di pochi giorni la penalizzazione, poi cancellata, per il cosiddetto ’scandalo doping’. L’Inter a Pasqua, sarà la quinta volta nella storia

Toh, sessantuno anni dopo c’è un altro Bologna-Inter che si gioca nel giorno di Pasqua. Solo che allora, il 29 marzo 1964, fu la celeberrima ‘Pasqua di sangue’, con in gioco l’onore ferito dei rossoblù dopo lo ‘scandalo doping’ e la prospettiva di contendere ai nerazzurri lo scudetto (poi vinto il 7 giugno nello spareggio dell’Olimpico), mentre il prossimo 20 aprile si spera che sia, almeno per il Bologna, una Pasqua di Champions.

E il bello è che quello in programma tra un mese sarà il quinto Bologna-Inter della storia giocato nel giorno di Pasqua, dal momento che fino al campionato 1977-78 giocare nel giorno di Pasqua era la regola. Ma partiamo dalla ‘Pasqua di sangue’, etichetta che fu affibbiata alla sfida tra rossoblù e nerazzurri in quella primavera del 1964 in cui successe di tutto. Il 20 marzo la commissione giudicante cala la mannaia sul Bologna per gli effetti del cosiddetto ‘scandalo doping’, dopo che Pavinato, Tumburus, Fogli, Perani e Pascutti sono stati trovati positivi al controllo delle urine nel post gara della vittoria col Torino.

La sentenza mette nero su bianco la sconfitta a tavolino col Torino, un punto di penalizzazione in classifica, l’allenatore (Bernardini) squalificato pr 18 mesi e il medico sportivo (Poggiali) inibito. Bologna insorge, perché adesso in classifica comanda l’Inter di Herrera, con un punto di vantaggio sul Milan e due sul Bologna. Il 29 marzo, nel giorno di Pasqua, si gioca una partita drammatica e cruciale, preceduta dall’appello della Giunta comunale ai bolognesi: "Salutiamo gli atleti ospiti e riserviamo fin d’ora l’applauso più caloroso, oltre la vittoria ed oltre la sconfitta, alla lealtà, che per gli atleti come per gli spettatori deve essere, sopra ogni altra cosa, il pregio dello sport".

Sul campo ai gol di Corso e Jair replica Furlanis, l’Inter vince con merito ed esce tra gli applausi del Comunale. Ma anche tutta Bologna vince, incassando gli elogi di tutta la stampa nazionale per la sua sportività. Gli altri Bologna-Inter di Pasqua?

Il 17 aprile 1949 vincono i nerazzurri per 3-1, grazie ai gol di Amadei e Nyers e all’autorete di Ballacci, cui replica solo Mike. Rivincita rossoblù il 10 aprile 1955, con un 3-2 deciso dalla tripletta di Pivatelli.

Il 17 aprile 1960 nell’uovo il Bologna trova un’altra vittoria: un 1-0 firmato da Campana.

Massimo Vitali