La prima in europa. Corazza, da Lisbona per spiccare il volo

Minuto 88 della sfida tra Benfica e Bologna, stadio Da Luz. Vincenzo Italiano opera l’ultimo cambio, fuori Stefan Posch dentro Tommaso Corazza. E’ il debutto in Champions League del ventenne terzino, quei giorni che non si dimenticano facilmente per chi come il giovane Tommy, il soprannome con il quale affettuosamente lo incitano anche tutti i compagni, è nato e cresciuto sotto le Due Torri o meglio a Casteldebole, con il rossoblù indosso sin da quando aveva 5 anni. Un legame, il suo, con il Bologna che è una questione di famiglia e che per 14 anni l’ha visto fare tutta la trafila delle giovanili fino al debutto in prima squadra con Thiago Motta condito subito da un gol nel 2-0 con cui i rossoblù sconfissero il Cesena in Coppa Italia. A distanza di più di un anno è arrivata un’altra prima volta che questo "figlio di Bologna" non scoderà facilmente. Un legame rinsaldato di recente con il prolungamento contrattuale fino al 2027, segno che la società non ha intenzione di privarsi del giovane laterale difensivo. Per ricordare la prima in Europa, Corazza ha pubblicato una foto sui social, nella quale viene immortalato il suo ingresso al Da Luz: subito pioggia di commenti dei suoi compagni di squadra. L’indicazione che Tommy ha davvero lasciato il segno.