Entusiasmo. Sfida con il Verona già per 23.000

L’esame di maturità superato con la Fiorentina offre spinta ed entusiasmo alla piazza in vista della trasferta in programma a Torino, sabato alle 15, in casa dei granata di Vanoli: tagliata quota 900 tifosi rossoblù presenti, si viaggia verso i mille, in vista di una sfida che, in caso di vittoria, potrebbe lanciare il Bologna all’aggancio al sesto posto della Juventus a 28, a -3 dal quarto posto di Fiorentina e Lazio, aspettando gli altri risultati di giornata. L’entusiasmo si riflette anche sui dati di biglietteria relativi a Bologna-Verona, ultima sfida del 2024 per la squadra di Italiano, in programma il 30 dicembre alle 20.45 al Dall’Ara. Superata quota 23mila. Curva Bulgarelli esaurita in abbonamento, sold out la Tribuna Kids Stand: rimangono ancora biglietti nei settori Curva San Luca-Arpad Weisz, Distinti e Tribuna.

m. g.