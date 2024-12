Marko Arnautovic lancia segnali al Bologna, ma il club non sembra interessato

Operazione nostalgia, Marko Arnautovic lancia un amo al Bologna: ma la dirigenza rossoblù non pare intenzionata ad abboccare. L’attaccante è vicino alla fine dell’avventura all’Inter: ha un contratto in scadenza il 30 giugno, in questa stagione ha giocato la miseria di 200 minuti tra campionato e Champions dopo la conquista di scudetto e SuperCoppa nella scorsa annata da comprimario (27 presenze, 5 reti e 3 assist in campionato, 4 presenze e 2 gol in Champions e 2 presenze in SuperCoppa).

E’ fuori dai piani di Inzaghi, che gli ha ritagliato appena 66 minuti in campionato e l’austriaco si guarda attorno. E’ stato sondato da Siviglia e Torino, ma vorrebbe tornare a Bologna. A raccontarlo, l’indizio social lanciato dal fratello e agente Danijel, che ieri ha postato una foto che li ritrae a Casteldebole con Arnautovic vestito di rossoblù pronto all’allenamento.

Che Dallinga sia sotto esame è cosa certa: nel recente passato i giocatori arrivati dal mercato che non hanno avuto impatto raramente si sono ripresi e più facilmente hanno proseguito nel trend (vedi Karlsson) e i 15 milioni +3 di bonus spesi per l’olandese valgono una riflessione profonda sul da farsi.

La notizia si è sparsa e Arnautovic spera nel ritorno. Nel post social del fratello, a corredo della foto, c’è pure la canzone Eye of the Tiger, colonna sonora di Rocky, con la strofa che riporta queste frasi: "Ho fatto il mio tempo, ho avuto le mie occasioni. Sono stato lontano e ora sono pronto a tornare sui miei passi".

E poi ancora: "Troppe volte succede che svendi la tua passione per la gloria, non dimenticare mai i sogni del passato".

Frasi con cui provare a ricurire uno strappo. Perché due anni fa, di fronte all’Inter, Arnautovic che pareva aver riallacciato i rapporti con Thiago Motta, si impuntò e chiese la cessione all’Inter a tutti i costi, per poter andare a vincere titoli. Quell’addio tumultuoso non è stato dimenticato. Anche perché nel frattempo il Bologna ha avviato una nuova politica, con la consacrazione di Zirkzee e ora quella in corso di Castro. Difficile che il Bologna punti su un trentacinquenne da 3,5 milioni di euro di ingaggio, incline a problemi muscolari.

Su di lui ci sono stati sondaggi anche di Torino e Siviglia. Ma Arnautovic bussa alla porta del Bologna. Alla dirigenza la scelta se aprire o meno. Per ora nessun contatto diretto e la sensazione che a Casteldebole Arnautovic sia ritenuto un capitolo chiuso. Ma l’amo è lanciato, l’austriaco vorrebbe tornare.