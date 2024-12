La protesta. In 600 allo Stadium. Ma senza la curva

Seicento biglietti venduti (da lì non ci si sposta), altri quattrocento disponibili ma zero apporti dai gruppi della Bulgarelli. Non è una novità: anzi da qualche anno è la regola ogni volta che il Bologna affronta un viaggio a Torino. I gruppi della curva, come hanno ricordato ieri con una nota congiunta, "non parteciperanno alla trasferta allo Juventus Stadium" perché "le loro regole non cambiano e nemmeno le nostre decisioni". Nel mirino i biglietti a 39 euro, le ‘schedature’ online e tutta una serie di restrizioni che, agli occhi della curva, fanno dell’Allianz Stadium l’emblema dell’inviso calcio moderno. Dunque sabato nel settore ospiti niente striscioni né lanciacori. L’accoglienza a Motta si misurerà compiutamente solo al Dall’Ara a maggio.