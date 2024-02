La rifinitura di oggi decisiva per sciogliere i dubbi: chi sostituirà Freuler e chi andrà in porta. E’ il sabato del ballottaggio. El Azzouzi provato playmaker

E’ giorno di rifinitura: Thiago Motta è chiamato a sciogliere i dubbi in vista della trasferta di Roma in casa della Lazio. Ne ha diversi, il tecnico, ma ha pure una certezza: dovrà rinunciare allo squalificato Remo Freuler, davanti alla difesa. Aebischer è il candidato numero uno a prenderne il posto, considerato che è stato sostituito al minuto 70 contro la Fiorentina e ha saltato per squalifica il match con il Lecce. Non è da escludere però una chance per El Azzouzi (nella foto), reinserito nelle rotazioni dopo l’esperienza con la nazionale in Coppa d’Africa proprio al posto di Freuler contro il Lecce e provato ieri davanti alla difesa: potrebbe essere staffetta, quindi.

Nessuna staffetta, invece, per capitan Lewis Ferguson, punto fermo. Al suo fianco, Fabbian è favorito su Moro, ma pure questa sarà decisione da prendere al termine della rifinitura, in base alla condizione dei calciatori e del piano partita: perché se Thiago volesse puntare più sul palleggio in avvio di gara e sul controllo del ritmo, potrebbe optare per il croato.

Da sciogliere anche il ballottaggio Ravaglia-Skorupski: la Lazio, rispetto alla Fiorentina, negli ultimi tempi ha optato per abbassare il baricentro e il pressing, motivo per cui il tecnico potrebbe prendere in considerazione il ritorno del polacco tra i pali, ma non è certo. Certo dovrebbe essere invece il ritorno di Calafiori in difesa. Lucumi e Beukema si giocheranno l’altra maglia di centrale: l’olandese è in grande forma, ma sarebbe alla terza gara in una settimana, ergo ci saranno da monitorarne attentamente le condizioni per non correre rischi, che Lucumi offre comunque garanzie, mentre Ilic non è ancora ritenuto pronto. De Silvestri spera di giocare la partita dell’ex, ma Posch e Kristiansen restano comunque favoriti per la maglia dal primo minuto sugli esterni di difesa.

In attacco, probabile la riconferma di Orsolini, Zirkzee e Saelemaekers, anche se Ndoye spera di inserirsi e insidiare il posto a uno degli esterni, in particolare Saelemaekers, perché è difficile immaginare di rinunciare a un Orso in stato di grazia, capace di graffiare 3 volte nelle ultime 2 gare (e 5 nelle ultime 5) e diventare il miglior marcatore italiano della serie A (9 gol come Berardi) nonchè il capocannoniere della squadra. Intanto è tornato a Bologna Kevin Bonifazi, accasatosi in prestito a Frosinone a gennaio in prestito: il giocatore è stato sottoposto a intervento di pulizia meniscale del ginocchio destro presso la casa di cura Villa Toniolo e rischia di rimanere ai box fino ad aprile.

