La ripresa domani alle 11. Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi da valutare

E’ in programma domattina alle 11 la ripresa degli allenamenti a Casteldebole. Saranno rivalutati Aebischer, Cambiaghi ed El Azzouzi: se non torneranno ad allenarsi alla ripresa, lo faranno nei giorni successivi, perché in casa rossoblù garantiscono che sia questione di giorni per la ripresa degli infortunati. Se così sarà, Italiano lavorerà per la prima volta dall’inizio della stagione con la rosa al completo. La ripresa segna l’inizio del tour de force: tra campionato, recupero con l’Inter, Champions e Coppa Italia, il Bologna sarà chiamato a scendere in campo al ritmo di una volta ogni tre giorni dal 12 gennaio fino al 9 febbraio: Roma, Inter, Monza, Borussia Dortmund, Empoli, Sporting Lisbona, Como, Atalanta e Lecce le avversarie, 6 le gare da giocare entro fine mese, con il mercato aperto. Si parte con Bologna-Roma domenica al Dall’Ara alle 18, senza lo squalificato Pobega e con i reduci da infortunio non ancora in condizione.

m. g.