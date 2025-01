La scelta di Casteldebole per valorizzare le punte già in rosa. Martedì la ripresa degli allenamenti. Niente arrivi previsti in attacco per dare fiducia a Castro e Dallinga

Niente caccia alla punta. Prima di Natale, Marko Arnautovic aveva lanciato al suo ex club un amo attraverso i social e l’agente di Correa ha fatto sapere che l’argentino è considerato in uscita dall’Inter, qualora interessasse: nessuna apertura da Casteldebole, nonostante il valore dei calciatori in questione sia ritenuto fuori discussione. L’acquisto di una punta come Arnautovic, rischierebbe di tagliare le gambe a un Castro che sta sbocciando nonostante le difficoltà e gli errori nelle ultime due uscite con Torino (dal dischetto) e Verona (autorete). Le taglierebbe ancor di più a Dallinga, le cui difficoltà di ambientamento sono evidenti, ma che si è sbloccato coi granata. L’acquisto di un attaccante toglierebbe morale e spazio dopo investimenti da 12 milioni per l’argentino e da 15 più 3 di bonus più il 20 per cento sulla futura rivendita per l’olandese. E allora avanti con Castro e Dallinga, sapendo che Odgaard può dare una mano nel ruolo in qualche spezzone, a meno che le 6 partite che i rossoblù disputeranno dal 12 gennaio a fine mese non costringano a ripensamenti. No pure a Correa (30), che nel 4-2-3-1 di Italiano potrebbe al più trovare spazio dietro la punta: ma in quella posizione Italiano ha scoperto Odgaard.

In più c’è un Ferguson da rilanciare, senza dimenticare la presenza di Fabbian e il fatto che pure Pobega potrebbe essere impiegato in quel ruolo. I rinforzi li cercherà a centrocampo e sull’esterno. Ammesso e non concesso che Posch e Lykogiannis scombinino i piani aumentando le necessità in entrata. Lykogiannis, in scadenza a giugno, piace alla Salernitana: il greco non ha chiesto la cessione e se non dovesse farlo, rimarrà. In caso contrario si renderà necessario reperire un nuovo terzino, con l’agente Giuffrida che sta cercando una sistemazione a Biraghi (32), in rotta con Palladino a Firenze. Età e ingaggio (1,8 milioni) del viola suggeriscono prudenza. Posch intanto è diventato il terzo terzino. In estate il Bologna rifiutò 8-10 milioni dal Brighton, in caso di offerte da Premier e Bundes, l’austriaco potrebbe chiedere la cessione e il Bologna andrebbe a caccia di un laterale destro di prospettiva, considerato pure che De Silvestri è in scadenza.

Intanto Sartori e Di Vaio cercano squadra a Corazza in B per mandarlo a giocare, su Raimondo Samp e Pisa sono in prima fila, Byar e Pyyhtia piaccono alla Lucchese. Cercasi acquirenti per Sosa e Baldursson, rientrati dalle esperienza a Montreal e Elfsborg. Martedì a Casteldebole la ripresa degli allenamenti.

Marcello Giordano