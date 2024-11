LA SCHEDA. Dal Betis alla Spagna. Oro olimpico a Parigi

Juan Miranda è nato a Olivares, comune di 8 mila abitanti dell’Andalusia, il 19 gennaio 2000. Cresce nel vivaio del Betis ma a 14 anni passa al Barcellona: è la stagione 2018-19, che per Miranda si chiude con 4 presenze. La stagione successiva è in Bundesliga allo Schalke 04, ma raccoglie solo le briciole. Nel 2020 torna al Betis di cui per quattro stagioni veste la maglia da protagonista assoluto. La notte che resta indelebile è quella del 24 aprile 2022, quando segna il rigore decisivo nella finale di Copa del Rey col Valencia che regala al Betis il trofeo. Nel 2021 con la selezione olimpica spagnola vince l’argento a Tokio, preludio dell’oro ad agosto ai Giochi di Parigi. In rossoblù è arrivato la scorsa estate da svincolato.