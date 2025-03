La serata nella sede aiac bolognese. Bisoli ospite al Premio Panchina d’oro: "Il nostro mestiere richiede tanti sacrifici»

Serata di festa all’Aiac di Bologna. L’Associazione Italiana Allenatori Calcio mercoledì ha premiato i tecnici che hanno vinto i rispettivi campionati nella passata stagione con la consueta consegna del Premio Panchina d’Oro. Un’occasione per celebrare i successi sportivi ma anche di confronto per gli allenatori bolognesi che hanno potuto incontrare Pierpaolo Bisoli, ospite d’onore: "Ho iniziato dai dilettanti quindi so che sacrifici si fanno, – racconta il tecnico attualmente libero dopo l’esonero dal Brescia – quando vado in campo cerco di mettere a disposizione tutto quello che ho imparato e di trasmetterlo ai giocatori. Il calcio è uguale dalla serie A alla terza categoria. Cambia solo la velocità del pallone. Sono legato a tutte le squadre che ho allenato, per fare l’allenatore non bisogna averne una del cuore".

A fare gli onori di casa il presidente dell’Aiac Bologna Leopoldo Santaniello, insieme all’assessore allo Sport Roberta Li Calzi. Lo stesso Santaniello ha espresso la sua soddisfazione per l’evento: "Siamo tra i pochi a organizzare questa manifestazione, siamo molto contenti per com’è andata. Abbiamo festeggiato tutti gli allenatori, come tecnici ma anche come papà vista la concomitanza con il 19 marzo".

Gianluca Sepe