La sezione aia. Arbitri, si cambia. Finita l’era Aureliano, il presidente è Neri

Per la sezione Aia di Bologna si chiude un’era, il lunghissimo regno di Antonio Aureliano, e se ne apre un’altra, consegnata al neo presidente Roberto Neri (nella foto). Nelle elezioni che lunedì, nella sede della Rotonda Italia, hanno tenuto svegli gli arbitri di calcio bolognesi fino a notte fonda l’ha spuntata Neri, che per una trentina di voti ha scalzato il presidente uscente. Antonio Aureliano, padre del Gianluca apprezzato arbitro di A, ha guidato ininterrottamente la sezione Aia dal 2008, inanellando quattro mandati: quasi un record di longevità a livello nazionale.

Ora però insieme alla sua squadra dovrà passare la mano a Neri, classe 1975, che da arbitro non è arrivato ai vertici ma che dal campo è passato in fretta alla scrivania, accumulando esperienza da dirigente delle giacchette nere sul territorio. Dopo essere stato vicepresidente di sezione con Aureliano alla guida, Neri ha affiancato Graziella Pirriatore nella sua esperienza da presidente del Cra regionale. C’era molta attesa per queste elezioni che cadono alla vigilia delle elezioni per il nuovo presidente nazionale dell’Aia, in programma a metà dicembre. Quel giorno, a rappresentare la sezione Aia di Bologna, ci sarà il neo presidente Neri.

m. v.